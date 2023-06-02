"Астон Вилла" вступила в борьбу за Тирни

"Астон Вилла" готова составить конкуренцию "Ньюкаслу" в борьбе за левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни.

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывал конкуренцию на своей позиции прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко, отметившись лишь шестью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает The Times, Тирни уже обсудил свою ситуацию с главным тренером "канониров" Микелем Артетой, и ожидается, что Киран покинет лондонский клуб этим летом.



Ранее пресса неоднократно сообщала об интересе к Тирни со стороны "Ньюкасла", однако теперь на 25-летнего игрока сборной Шотландии появился еще один серьезный претендент в лице "Виллы".



В 2019 именно Унаи Эмери, ныне возглавляющий "Виллу", пригласил Тирни в "Арсенал" из "Селтика". Однако вместе они проработали недолго, потому что уже спустя считанные месяцы испанский тренер был уволен.



Как и "Ньюкасл", "Вилла" будет представлять Англию в Европе в следующем сезоне.