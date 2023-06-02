"Реал" переключился с Кейна на Хаверца

Харри Кейн и Кай Хаверц "Реал" не надеется переманить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому возобновил свой давний интерес к Каю Хаверцу из "Челси".

В данный момент над "Реалом" нависла угроза лишиться Карима Бензема, который получил роскошное предложение из Саудовской Аравии. Некоторые источники утверждают, что 35-летний француз уже дал согласие на переход.

Идеальной заменой для Бензема "Реал" рассматривает Кейна, однако испанский гранд не верит, что Харри покинет Премьер-Лигу этим летом.

Перед Кейном открыта уникальная возможность стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, потому что впереди Харри только Алан Ширер, и в "Реале" понимают, что капитан сборной Англии предпочтет "Манчестер Юнайтед", если все же вырвется из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.

Поэтому "Реал", как сообщает Daily Mirror, обратил свой взор на Хаверца, который в 2020 году уже согласовал условия личного контракта с испанским грандом, но затем получил более выгодное предложение от "Челси" и отправился в Англию.

Все попытки "Челси" превратить Хаверца в бомбардира провалились, а этим летом к "синим" переходит Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг", что может поставить под угрозу место Кая в стартовом составе "синих".


Метки Кейн, Реал, Тоттенхэм, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 618

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  1. d19821208 02.06.2023 15:03 # d19821208
    В итоге купят Хоселу)))

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  2. sausage 02.06.2023 14:34 # sausage
    Бред.
    Если это бревно потеряет место в основе, это не значит, что Реал его хочет. Скорее всего там сейчас крестятся, что их отнесло тогда от его трансфера.

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  3. alexomck 02.06.2023 14:07 # alexomck
    подарок, если это полено хотяб за полтиник заберут, но источник зеркало..

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