"Реал" переключился с Кейна на Хаверца
"Реал" не надеется переманить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому возобновил свой давний интерес к Каю Хаверцу из "Челси".
В данный момент над "Реалом" нависла угроза лишиться Карима Бензема, который получил роскошное предложение из Саудовской Аравии. Некоторые источники утверждают, что 35-летний француз уже дал согласие на переход.
Идеальной заменой для Бензема "Реал" рассматривает Кейна, однако испанский гранд не верит, что Харри покинет Премьер-Лигу этим летом.
Перед Кейном открыта уникальная возможность стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, потому что впереди Харри только Алан Ширер, и в "Реале" понимают, что капитан сборной Англии предпочтет "Манчестер Юнайтед", если все же вырвется из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.
Поэтому "Реал", как сообщает Daily Mirror, обратил свой взор на Хаверца, который в 2020 году уже согласовал условия личного контракта с испанским грандом, но затем получил более выгодное предложение от "Челси" и отправился в Англию.
Все попытки "Челси" превратить Хаверца в бомбардира провалились, а этим летом к "синим" переходит Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг", что может поставить под угрозу место Кая в стартовом составе "синих".
02.06.2023 14:00
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Последние комментарии:
В итоге купят Хоселу)))
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Бред.
Если это бревно потеряет место в основе, это не значит, что Реал его хочет. Скорее всего там сейчас крестятся, что их отнесло тогда от его трансфера.
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подарок, если это полено хотяб за полтиник заберут, но источник зеркало..
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