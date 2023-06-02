"Реал" переключился с Кейна на Хаверца

"Реал" не надеется переманить нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, поэтому возобновил свой давний интерес к Каю Хаверцу из "Челси".

В данный момент над "Реалом" нависла угроза лишиться Карима Бензема, который получил роскошное предложение из Саудовской Аравии. Некоторые источники утверждают, что 35-летний француз уже дал согласие на переход.



Идеальной заменой для Бензема "Реал" рассматривает Кейна, однако испанский гранд не верит, что Харри покинет Премьер-Лигу этим летом.



Перед Кейном открыта уникальная возможность стать лучшим бомбардиром Премьер-Лиги всех времен, потому что впереди Харри только Алан Ширер, и в "Реале" понимают, что капитан сборной Англии предпочтет "Манчестер Юнайтед", если все же вырвется из цепких лап президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви.



Поэтому "Реал", как сообщает Daily Mirror, обратил свой взор на Хаверца, который в 2020 году уже согласовал условия личного контракта с испанским грандом, но затем получил более выгодное предложение от "Челси" и отправился в Англию.



Все попытки "Челси" превратить Хаверца в бомбардира провалились, а этим летом к "синим" переходит Кристофер Нкунку из "РБ Лейпциг", что может поставить под угрозу место Кая в стартовом составе "синих".