Мерсон шокирован тем, что "Челси" может отпустить Маунта в МЮ

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Челси" может крупно пожалеть, отпуская полузащитника Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед".

На днях стало известно, что "Юнайтед" согласовал условия личного контракта с Маунтом и теперь начинает переговоры с "Челси" о размере компенсации за Мейсона.



По мнению Мерсона, "Челси" совершает ошибку, отпуская классного игрока и усиливая своего прямого конкурента по Премьер-Лиге.



"Мы видели нечто похожее в прошлом сезоне с Антонио Рюдигером, который играл выдающимся образом и был одним из лучших защитников в клубе. Он попросил больше денег, и они ему не дали. Вместо этого они пригласили Калиду Кулибали за 33 миллиона фунтов на четырехлетний контракт, в итоге потратив больше денег, чем если бы они согласились на условия Рюдигера".



"Теперь они повторяют это с Маунтом. Он является воспитанником клуба, он провел не очень хороший сезон, но они судят его только по одному сезону. Годом ранее он был лучшим игроком "Челси". Он был одним из первых имен в составе сборной Англии. А теперь они отпускают его. Это не укладывается в голове".



"Они пригласят кого-нибудь другого, кому потребуется год на привыкание к лиге, потому что это, наверное: будет игрок из-за рубежа".



"Также вы отпускаете очень хорошего игрока в "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль", с которыми "Челси" будем сражаться за попадание в топ-4 в следующем сезоне. Нельзя забывать про это".



"Как вы можете отпускать его в клуб, который является большой угрозой для вас? "Юнайтед" не поверит своей удаче, если сможет заполучить его", — сообщил Мерсон Sky Sports.