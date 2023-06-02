"Лидс" подтвердил расставание с Эллардайсом

Как и ожидалось, "Лидс" подтвердил расставание со своим главным тренером Сэмом Эллардайсом.

68-летний Эллардайс возглавил "Лидс" на четыре заключительных матча сезона, но набрал только одно очко и не смог предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги.



Накануне Эллардайс побеседовал с исполнительным директором "Лидса" Ангусом Киннэйром, и было решено прекратить сотрудничество "по обоюдному согласию сторон".



"Для меня было честью тренировать "Лидс", великий клуб с невероятными фанатами, который заслуживает быть в Премьер-Лиге. Я получил большое удовольствие от совместной работы с персоналом и игроками в клубе, и я бы хотел поблагодарить Ангуса Киннэйра за эту возможность. Также я бы хотел отметить выдающуюся работу Карла Робинсона и Робби Кина, который без устали трудились в последние недели".



"На данной стадии своей карьеры я не был уверен, что мне стоит браться за этот вызов, потому что это потенциально долгосрочный проект. Но я желаю клубу всех успехов в будущем и надеюсь, что клуб вернется в Премьер-Лигу, где им и место", — сообщил Эллардайс.