Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не стал исключать свой переход в "Ниццу" этим летом.

И хотя контракт Льориса с "Тоттенхэмом" действителен еще целый год, ожидается, что Уго сменит клуб этим летом. По слухам, "шпоры" уже вовсю ищут себе нового первого номера.



Льориса сватают в Саудовскую Аравию, а также в его родной клуб "Ниццу", и этот вариант выглядит привлекательно для 36-летнего француза.



"Как вы знаете, я очень привязан к Ницце как к городу".



"Я не могу говорить о чем-либо конкретном. Клуб сперва должен завершить сезон, и у них есть два голкипера высокого уровня, включая Каспера Шмейхеля, с которым мы хорошие друзья. Вы можете понять, что мне сложно говорить на такого рода темы".



"Я позволю судьбе все уладить", — цитирует Льориса Evening Standard.