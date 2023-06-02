Льорис не стал исключать свой переход в "Ниццу"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не стал исключать свой переход в "Ниццу" этим летом.
И хотя контракт Льориса с "Тоттенхэмом" действителен еще целый год, ожидается, что Уго сменит клуб этим летом. По слухам, "шпоры" уже вовсю ищут себе нового первого номера.
Льориса сватают в Саудовскую Аравию, а также в его родной клуб "Ниццу", и этот вариант выглядит привлекательно для 36-летнего француза.
"Как вы знаете, я очень привязан к Ницце как к городу".
"Я не могу говорить о чем-либо конкретном. Клуб сперва должен завершить сезон, и у них есть два голкипера высокого уровня, включая Каспера Шмейхеля, с которым мы хорошие друзья. Вы можете понять, что мне сложно говорить на такого рода темы".
"Я позволю судьбе все уладить", — цитирует Льориса Evening Standard.
02.06.2023 11:00
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