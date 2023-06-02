Льорис не стал исключать свой переход в "Ниццу"

Уго Льорис Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис не стал исключать свой переход в "Ниццу" этим летом.

И хотя контракт Льориса с "Тоттенхэмом" действителен еще целый год, ожидается, что Уго сменит клуб этим летом. По слухам, "шпоры" уже вовсю ищут себе нового первого номера.

Льориса сватают в Саудовскую Аравию, а также в его родной клуб "Ниццу", и этот вариант выглядит привлекательно для 36-летнего француза.

"Как вы знаете, я очень привязан к Ницце как к городу".

"Я не могу говорить о чем-либо конкретном. Клуб сперва должен завершить сезон, и у них есть два голкипера высокого уровня, включая Каспера Шмейхеля, с которым мы хорошие друзья. Вы можете понять, что мне сложно говорить на такого рода темы".

"Я позволю судьбе все уладить", — цитирует Льориса Evening Standard.


Метки Льорис, Ницца, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.06.2023 11:00

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  1. true-manc 02.06.2023 11:01 # true-manc
    проиграет конкуренцию нашему воспитаннику Касперу Шмайхелю тупица

    (ответить)

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