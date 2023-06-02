Наставник сборной Ирландии ожидает, что Келлехер уйдет из "Ливерпуля"

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Келли ожидает, что голкипер Кувин Келлехер покинет "Ливерпуль" этим летом.

В прошлое воскресенье против "Саутгемптона" 24-летний Келлелер впервые в этом сезоне Премьер-Лиги получил место в стартовом составе "Ливерпуля".



Келли чувствует, что Келлехер засиделся за спиной у Аллисона и должен отправиться в клуб, где сможет реализовать свой потенциал, играя регулярно.



"Я бы всецело ожидал этого. Обычно неправильно говорить о переходе игрока, но он на той стадии, когда находится за спиной у, наверное, одного из лучших голкиперов в мире, и ничуть проще ему не станет".



"Он не может позволить себе не играть. Он знает это и знает достаточно давно. Это непросто. Думаю, не будет сюрпризом, если он уйдет этим летом, и он знает это".



"Думаю, он готов отправиться и играть регулярно, потому что ему нужно это. Уходить из "Ливерпуля" сложно, это легендарный клуб, но он уже не так молод. Ему 24, ему нужно играть, и он знает это", — цитирует Келли The Independent.