Наставник сборной Ирландии ожидает, что Келлехер уйдет из "Ливерпуля"
Главный тренер сборной Ирландии Стивен Келли ожидает, что голкипер Кувин Келлехер покинет "Ливерпуль" этим летом.
В прошлое воскресенье против "Саутгемптона" 24-летний Келлелер впервые в этом сезоне Премьер-Лиги получил место в стартовом составе "Ливерпуля".
Келли чувствует, что Келлехер засиделся за спиной у Аллисона и должен отправиться в клуб, где сможет реализовать свой потенциал, играя регулярно.
"Я бы всецело ожидал этого. Обычно неправильно говорить о переходе игрока, но он на той стадии, когда находится за спиной у, наверное, одного из лучших голкиперов в мире, и ничуть проще ему не станет".
"Он не может позволить себе не играть. Он знает это и знает достаточно давно. Это непросто. Думаю, не будет сюрпризом, если он уйдет этим летом, и он знает это".
"Думаю, он готов отправиться и играть регулярно, потому что ему нужно это. Уходить из "Ливерпуля" сложно, это легендарный клуб, но он уже не так молод. Ему 24, ему нужно играть, и он знает это", — цитирует Келли The Independent.
02.06.2023 10:00
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хз нужен ли комуто даже в чемпионшипе етот лузерпульский никчемыш
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