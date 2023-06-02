"Рома" готова продать Абрахэма

"Рома" готова выслушать предложения насчет своего нападающего Тэмми Абрахэма от клубов Премьер-Лиги.

В минувшую среду "Рома" потерпела поражение в финале Лиги Европы против "Севильи", уступив в серии послематчевых пенальти.



Команда Жозе Моуриньо упустила не только трофей, но путевку в Лигу Чемпионов, что ставит римский клуб в довольно затруднительное положение в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.



Как утверждает The Telegraph, теперь "Рома" собирается продать ряд игроков, и появившийся на финал против "Севильи" в стартовом составе Абрахэм входит в их число.



Абрахэм забил 36 голов в своих двух сезонах за "Рому" после перехода из "Челси" за 34 миллиона фунтов, однако вторая итальянская кампания Тэмми получилась гораздо менее выразительной, нежели дебютная.



Опыт выступлений Абрахэма за "Челси" делает 25-летнего англичанина привлекательной целью для клубов Премьер-Лиги, находящихся в поисках нового 9-го номера.