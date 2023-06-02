"Юнайтед" ведет переговоры по Коло-Муани и Хейлунду

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке нападающих Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта" и Расмуса Хейлунда из "Аталанты".

Приглашение нападающего топ-уровня является важнейшей задачей для "Юнайтед" на это лето, однако "красным дьяволам" будет крайне непросто заполучить Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Виктора Осимхена из "Наполи".



"Юнайтед" вынужден держать в уме более реалистичные варианты, которыми как раз и являются 24-летний француз Коло-Муни и 20-летний датчанин Хейлунд.



Коло-Муани и Хейлунда сватали в "Юнайтед" и раньше, однако сейчас The Athletic утверждает, что спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто приступил к работе над этими двумя трансферами.



Мерто провел "детальные переговоры" с "Айнтрахтом" и "Аталантой", и оба клуба выразили готовность пойти на сделку, если "Юнайтед" сделает соответствующее их ожиданиям предложение.