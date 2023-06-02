Эллардайс покидает "Лидс"

Сэм Эллардайс покинет должность главного тренера "Лидса", вылетевшего из Премьер-Лиги по итогам сезона 2022/23.

Накануне Эллардайс провел встречу с исполнительным директором "Лидса" Ангусом Киннэйром, чтобы обсудить результаты своей работы и перспективы дальнейшего сотрудничества.



При Эллардайсе "Лидс" набрал только одно очко из 12 возможных и не смог избежать вылета из Премьер-Лиги, поэтому результаты, очевидно, были признаны неудовлетворительными.



Эллардайс уже говорил, что открыт к работе с "Лидсом" в Чемпионшипе, однако The Telegraph может подтвердить, что клуб с "Элланд Роуд" решил отказаться от услуг 68-летнего англичанина.



Теперь "Лидс" ищет другого тренера, который будет решать задачу по возвращению клуба в Чемпионшип, а также "белые" обдумывают приглашение нового спортивного директора взамен уволенного Виктора Орты.



В данный момент фаворитом букмекеров на роль следующего наставника "Лидса" является Стивен Джеррард. Также с этой работой связывают Брендана Роджерса и Ли Бойера.