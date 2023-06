Светская хроника за пятницу

Матео Ковачич направляется в "Манчестер Сити". "Челси" может получить Харри Магуайра взамен Мейсона Маунта. Дэвид Бекхэм уволил Фила Невилла. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Челси" не планирует продавать защитника Леви Колуилла. (The Guardian)



Защитник Трево Чалоба хочет остаться и сражаться за место в составе "Челси", несмотря на интерес со стороны "Интера". (The Athletic)



"Манчестер Сити" близок к покупке полузащитника "Челси" Матео Ковачича. (Football Insider)



Защитник "Сити" Жоау Канселу больше не хочет играть в Англии, но и в "Баварии" не останется. (Abendzeitung)



"Ньюкасл" поспорит с "Манчестер Юнайтед" за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (La Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" готов предложит своего капитана Харри Магуайра "Челси" в качестве разменной монеты для приобретения полузащитника "синих" Мейсона Маунта. (The Sun)



"Аталанта" потребует от "Юнайтед" 52 миллиона фунтов за нападающего Расмуса Хейлунда. (Football Insider)



Покинувший "Лестер" полузащитник Юри Тилеманс является целью для "Юнайтед". (FourFourTwo)



Голкипер Джек Батленд не останется в "Юнайтед", почти договорившись о своем переходе в "Рейнджерс". (Fabrizio Romano)



"Ливерпулю" было сказано, что полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне стоит 30-34 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Суперагент Жорже Мендеш предложит нападающего "Ателтико" Жоау Фелиша "Астон Вилле". (Daily Express)



"Вулверхэмптон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Вилла" сражаются за полузащитника Джеймс Уорд-Проуза, за которого "Саутгемптон" хочет 40 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Главный тренер "Селтика" Анге Постекоглу открыт к переходу в "Тоттенхэм". (Daily Mail)



Совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм уволил главного тренера Фила Невилла, своего бывшего партнера по "Юнайтед". (Daily Mail)



"Ливерпуль" близок к выкупу своей старой тренировочной базы в Мелвуде для женской команды. (talkSPORT)



Со следующего сезона бродкастер BT Sport сменит название на TNT Sports. (Daily Mirror)



Рефери Энтони Тэйлор и его семья были атакованы фанатами "Ромы" в аэропорту Будапешта. Арбитру Премьер-Лиги потребовалось полицейское сопровождение. (talkSPORT)



Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Халси призвал дисквалифицировать главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо на шесть месяцев за жесткую критику Тэйлора после проигранного финала Лиги Европы против "Севильи". (The Sun)



УЕФА может сменить назначенного на финал Лиги Чемпионов рефери Шимона Марциньяка, который публично поддержал ультраправого польского политика Славомира Менцена. Девизом партии Менцена является фраза: "Мы выступаем против евреев, геев, абортов, налогов и Европейского союза". (Daily Mail)