"Лидс" задумывается о приглашении Роджерса

"Лидс" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, совладелец "Лидса" Андреа Радриццани является большим поклонником таланта Роджерса.



Роджерс находится без работы с начала апреля, когда от его услуг отказался "Лестер", который, как и "Лидс", покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23.



В данный момент неясно, удастся ли Радриццани убедить Роджерса поработать в Чемпионшипе — зато это охотно готов делать Сэм Эллардайс, возглавивший "Лидс" на четыре заключительных матча сезона.



Радриццани и прочие боссы "Лестера" не ограничивают свой выбор Роджерсом и Эллардайсом и также готовы рассмотреть другие варианты, включая Карлоса Корберана из "Вест Бромвича".