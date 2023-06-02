"Лидс" задумывается о приглашении Роджерса
"Лидс" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.
Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, совладелец "Лидса" Андреа Радриццани является большим поклонником таланта Роджерса.
Роджерс находится без работы с начала апреля, когда от его услуг отказался "Лестер", который, как и "Лидс", покинул Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23.
В данный момент неясно, удастся ли Радриццани убедить Роджерса поработать в Чемпионшипе — зато это охотно готов делать Сэм Эллардайс, возглавивший "Лидс" на четыре заключительных матча сезона.
Радриццани и прочие боссы "Лестера" не ограничивают свой выбор Роджерсом и Эллардайсом и также готовы рассмотреть другие варианты, включая Карлоса Корберана из "Вест Бромвича".
02.06.2023 00:05
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