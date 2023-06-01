"Наполи" проявил интерес к Балогану

"Наполи" проявил интерес к нападающему Фоларину Балогану, принадлежащему "Арсеналу".

21-летний Балоган очень ярко провел сезон 2022/23, забив 21 гол в 38 матчах за "Реймс", куда он был отправлен "Арсеналом" на правах аренды.



Несмотря на успехи Балогана во Франции, главный тренер "Арсенала" Микель Артета готов принести Фоларина в жертву для пополнения своего трансферного бюджета на лето.



До сих пор главным претендентом на Балогана, недавно решившего связать свою международную карьеру со сборной США, считался "Милан", однако теперь в борьбу за Фоларина вступил "Наполи".



Как сообщает Daily Mirror, чемпионы Серии А рассматривают Балогана в качестве замены для своего бомбардира Виктора Осимхена, за которого сражаются ведущие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Баварию".