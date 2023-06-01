"Интер" работает над покупкой Чалобы

"Интер" пытается приобрести центрального защитника Трево Чалобы.

23-летний Чалоба находится в системе "Челси" с 2007 года, а со старта сезона 2021/22 является игроком первой команды.



И хотя Чалоба сыграл каждый матч при временном тренере Фрэнке Лэмпарде, ранее в этом сезоне Трево довольно редко появлялся на футбольном поле.



Как стало известно Evening Standard, "Интер" прикладывает большие усилия, чтобы переманить Чалобу. Финалист Лиги Чемпионов на ежедневной основе общается с лагерем Трево.



Чалобе еще предстоит узнать, каковы планы в отношении него у нового наставника "Челси" Маурисио Почеттино, однако Трево отчаянно нуждается в регулярной игровой практике, чтобы выступить за сборную Англии на Евро-2024.



"Челси" оценивает Чалобу в 25 миллионов фунтов, и "Интер" готов позволить себе такую инвестицию.