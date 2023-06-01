Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс готов отвергнуть интерес "Баварии", потому что его приоритет — перейти в большой клуб из Премьер-Лиги.

В последние дни ходят упорные слухи о том, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель близко контактирует с Райсом, зазывая того в свою новую команду.



Тухель, который хотел заполучить Райса еще в "Челси", убежден, что Деклан обладает всеми атрибутами, чтобы преуспеть в Бундеслиге.



Однако Daily Mail может подтвердить, что 24-летний англичанин предпочитает играть в следующем сезоне за одну из ведущих команд Премьер-Лиги.



А фаворитом в борьбе за Райса остается "Арсенал", который после финала Лиги Конференций в следующую среду должен сделать стартовое предложение о покупке Деклана в размере 90 миллионов фунтов.



В то же время боссы "Вест Хэма" надеются выручить за своего капитана, который также интересен "Манчестер Юнайтед", свыше 100 млн. фунтов.