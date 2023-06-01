Райс готов отвергнуть интерес "Баварии"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс готов отвергнуть интерес "Баварии", потому что его приоритет — перейти в большой клуб из Премьер-Лиги.
В последние дни ходят упорные слухи о том, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель близко контактирует с Райсом, зазывая того в свою новую команду.
Тухель, который хотел заполучить Райса еще в "Челси", убежден, что Деклан обладает всеми атрибутами, чтобы преуспеть в Бундеслиге.
Однако Daily Mail может подтвердить, что 24-летний англичанин предпочитает играть в следующем сезоне за одну из ведущих команд Премьер-Лиги.
А фаворитом в борьбе за Райса остается "Арсенал", который после финала Лиги Конференций в следующую среду должен сделать стартовое предложение о покупке Деклана в размере 90 миллионов фунтов.
В то же время боссы "Вест Хэма" надеются выручить за своего капитана, который также интересен "Манчестер Юнайтед", свыше 100 млн. фунтов.
01.06.2023 21:00
Просмотров: 84
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: