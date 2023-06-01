"Эвертон" возвращает Коуди в "Вулверхэмптон"

"Эвертон" решил не выкупать защитника Конора Коуди у "Вулверхэмптона" после сезона аренды.

После решения бывшего главного тренера "Вулверхэмптона" Бруну Лаже перейти на игру в четыре защитника Коуди, капитан "волков", был сослан в "Эвертон".



Арендовав Конора, "ириски" также получили опцию его выкупа по заранее оговоренной цене в размере 4.5 млн. фунтов, но в итоге решили ей не пользоваться.



Всего Коуди сыграл 25 матчей за "Эвертон", включая важнейшую победу 1:0 над "Борнмутом" в прошлое воскресенье, благодаря чему "ириски" спаслись от вылета из Премьер-Лиги.



Однако Коуди не выходил в старте ни на один из 13 предыдущих матчей, в которых главный тренер "Эвертона" Шон Дайч предпочитал Конору Майкла Кина и Йерри Мину.



Как сообщает The Independent, теперь Коуди возвращается в "Вулверхэмптон", но перспективы 30-летнего англичанина на "Молинью" выглядят довольно туманно.