МЮ готов заплатить 10 млн. фунтов Магуайру, чтобы тот ушел

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 10 миллионов фунтов своему капитану Харри Магуайру, чтобы тот ушел из клуба этим летом.

Финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу, вероятно, станет последним матчем за "Юнайтед" для Магуайра, который в этом сезоне утратил место в стартовом составе.



В 2019 году "Юнайтед" сделал Магуайра самым дорогим защитником в мире, заплатив "Лестеру" 80 миллионов фунтов за Харри.



Проблема в том, что Магуайу уже 30 лет, и у него остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю. Это сильно усложняет задачу "красных дьяволов" по продаже своего капитана.



Никакой другой клуб не готов платить Магуайру такие же деньги, поэтому "Юнайтед" предложит 10 млн. фунтов Харри, чтобы тот покинул "Олд Траффорд" и согласился на зарплату ниже где-либо еще, утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале.



Но, как и сказал главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, окончательное решение примет сам Магуайр, который выходил в старте лишь на 16 из 61 матча "красных дьяволов" в этом сезоне.