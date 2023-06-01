Жоау Фелиш предложен "Ньюкалу"

Жоау Фелиш "Атлетико" предложил "Ньюкаслу" забрать нападающего Жоау Фелиша, который вторую половину этого сезона провел в "Челси" на правах аренды.

Одним из своих первых решений после своего назначения главным тренером "Челси" Маурисио Почеттино заставил "синих" отказаться от идеи о выкупе Фелиша.

За полсезона аренды Фелиша "Челси" заплатил 9 миллионов фунтов, также полностью взяв на себя зарплату Жоау в 200,000 фунтов в неделю. При этом 23-летний португалец забил только четыре гола за "синих".

Однако дорога назад в "Атлетико" для Фелиша заказана, потому что Жоау находится не в ладах с главным тренером "матрасников" Диего Симеоне.

Ожидается, что этим летом "Атлетико" найдет новое пристанище для Фелиша, а недостаток интереса к Жоау может заставить клуб из Мадрида снова отправить Жоау в аренду.

По информации Daily Mail, вышедший в Лигу Чемпионов "Ньюкасл" является одним из клубов, которым были предложены услуги Фелиша, однако дороговизна сделки делает этот трансфер весьма сомнительным.


Метки Атлетико, Ньюкасл, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 406

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nightmare- 01.06.2023 17:36 # nightmare-
    автор статьи жесть невнимательный.

    (ответить)

  2. pettrovich1985 01.06.2023 17:18 # pettrovich1985
    ньюкал - лучше и не скажешь

    (ответить)

  3. eakz 01.06.2023 17:15 # eakz
    броу камооон

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: