"Селтик" готовится к уходу Постекоглу в "Тоттенхэм"

"Селтик" готовится к уходу своего главного тренера Анге Постекоглу в "Тоттенхэм".

Накануне издание Sky Sports назвало Постекоглу фаворитом на вакантную должность рулевого "Тоттенхэма", чьи переговоры с Арне Слотом из "Фейеноорда" провалились на прошлой неделе.



Как сообщает The Scottish Sun, чемпионы шотландской Премьер-Лиги уже не надеются сохранить Постекоглу, чье назначение в "Тоттенхэме" может быть подтверждено на следующей неделе.



Таким образом, финал Кубка Шотландии против "Инвернесса" в ближайшую субботу обещает стать последним матчем для 57-летнего австралийца в "Селтике", который ранее в этом сезоне выиграл местную Премьер-Лигу и Кубок Лиги.



Добавим, "Тоттенхэм" находится в поисках нового главного тренера с марта, когда лондонский клуб расстался с Антонио Конте.