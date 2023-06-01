"Селтик" готовится к уходу Постекоглу в "Тоттенхэм"
"Селтик" готовится к уходу своего главного тренера Анге Постекоглу в "Тоттенхэм".
Накануне издание Sky Sports назвало Постекоглу фаворитом на вакантную должность рулевого "Тоттенхэма", чьи переговоры с Арне Слотом из "Фейеноорда" провалились на прошлой неделе.
Как сообщает The Scottish Sun, чемпионы шотландской Премьер-Лиги уже не надеются сохранить Постекоглу, чье назначение в "Тоттенхэме" может быть подтверждено на следующей неделе.
Таким образом, финал Кубка Шотландии против "Инвернесса" в ближайшую субботу обещает стать последним матчем для 57-летнего австралийца в "Селтике", который ранее в этом сезоне выиграл местную Премьер-Лигу и Кубок Лиги.
Добавим, "Тоттенхэм" находится в поисках нового главного тренера с марта, когда лондонский клуб расстался с Антонио Конте.
01.06.2023 16:00
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