Светская хроника за четверг

Харри Кейн может заменить Карима Бензема в "Реале". "Бавария" поспорит с "Манчестер Сити" за Матео Ковачича. Алексис Макаллистер в шаге от перехода в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Реал" может приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна, если 35-летний Карим Бензема примет роскошное предложение из Саудовской Аравии. (The Times)



Полузащитник Матео Ковачич начал переговоры с "Манчестер Сити" с разрешения "Челси". (Eveing Standard)



"Бавария" тоже заинтересована в Ковачиче. (The Athletic)



"Милан" готов заплатить 13 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика. (La Gazzetta dello Sport)



"Челси" и "Манчестер Юнайтед" расходятся на 15-20 млн. фунтов в оценке стоимости полузащитника Мейсона Маунта. (Ben Jacobs)



"Юнайтед", "Барселона" и "Интер" заинтересованы в защитнике Бенжамене Паваре, который не хочет продлевать свой истекающий через год контракт с "Баварией". (L'Equipe)



Полузащитник "Ниццы" Кефрен Тюрам является целью для "Ливерпуля". (L'Equipe)



"Ливерпуль" может оформить приобретение полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера уже на этой неделе. (Relevo)



Макаллистер присоединится к "Ливерпулю" на следующей неделе. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" и "Ньюкасл" лидируют в борьбе за 18-летнего полузащитника "Фенербахче" Арду Гюлера. (Turkish Football)



Главный тренер "Баварии" Томас Тухель посетил Лондон и переговорил с полузащитником "Вест Хэма" Декланом Райсом. (Bild)



"Ноттингем Форест" хочет избавиться от полузащитника Джонджо Шелви, приглашенного из "Ньюкасла" только в январе. (The Times)



"Бернли" хочет полузащитника ПСЖ Фабиана Руиса. (Foot Mercato)



Другое



"Ньюкасл" предложил своему полузащитнику Бруно Гимараэсу новый контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)



Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард — фаворит букмекеров на роль следующего наставника вылетевшего из Премьер-Лиги "Лидса". (Liverpool Echo)



УЕФА планирует ввести потолок для зарплат и трансферных трат европейских клубов. Оба параметра будут зависеть от того, сколько клубы зарабатывают. (Daily Mirror)



Совладелец "Лидса" Андреа Радриццани пытался заложить "Элланд Роуд" при покупке "Сампдории". (The Athletic)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо поджидал рефери Энтони Тэйлора на парковке после поражения от "Севильи" в финале Лиги Европы, назвав судейство английской бригады арбитров "е****м позором". (The Guardian)