МЮ обратится к "Челси" насчет Маунта на этой неделе

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" планирует уже на этой неделе обратиться к "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.

Сегодня утром появилась информация, что "Юнайтед" согласовал условия личного контракта с Маунтом, которого ранее также сватали в "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл".

"Юнайтед" настроен оформить переход Маунта как можно скорее и теперь, договорившись с самим Мейсоном, попытается достичь компромисса с "Челси".

Sky Sports ожидает, что переговоры двух клубов насчет трансфера 24-летнего игрока сборной Англии стартуют на этой неделе.

Ожидается, что "Челси" не будет слишком упираться в переговорах, потому что от действующего контракта Маунта остается только 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2023 14:00

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