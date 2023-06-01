МЮ обратится к "Челси" насчет Маунта на этой неделе

"Манчестер Юнайтед" планирует уже на этой неделе обратиться к "Челси" насчет приобретения полузащитника Мейсона Маунта.

Сегодня утром появилась информация, что "Юнайтед" согласовал условия личного контракта с Маунтом, которого ранее также сватали в "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл".



"Юнайтед" настроен оформить переход Маунта как можно скорее и теперь, договорившись с самим Мейсоном, попытается достичь компромисса с "Челси".



Sky Sports ожидает, что переговоры двух клубов насчет трансфера 24-летнего игрока сборной Англии стартуют на этой неделе.



Ожидается, что "Челси" не будет слишком упираться в переговорах, потому что от действующего контракта Маунта остается только 12 месяцев.