"Челси" отказался продать Колуилла в "Брайтон" за 30 млн. фунтов

"Челси" отклонил предложение "Брайтона" в 30 миллионов фунтов о покупке защитника Леви Колуилла.

Напомним, этот сезон Колуилл провел в "Брайтоне" на правах аренды из "Челси". Леви сыграл 22 матча и помог "чайкам" завоевать путевку в Лигу Европы.



Ранее главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби говорил, что хотел бы сохранить Колуилла, и сейчас клуб с "Амекс" выдвинул свое предложение насчет 20-летнего англичанина.



"Брайтон" предложил за Колуилла рекордные для своего клуба 30 млн. фунтов, за которые ранее "чайки" согласовали переход нападающего Жоао Педро из "Уотфорда", однако "Челси" ответил отказом, сообщает Sky Sports.



Новоиспеченный наставник "Челси" Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Колуилла и планирует доверять Леви в следующем сезоне.