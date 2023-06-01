"Челси" отказался продать Колуилла в "Брайтон" за 30 млн. фунтов
"Челси" отклонил предложение "Брайтона" в 30 миллионов фунтов о покупке защитника Леви Колуилла.
Напомним, этот сезон Колуилл провел в "Брайтоне" на правах аренды из "Челси". Леви сыграл 22 матча и помог "чайкам" завоевать путевку в Лигу Европы.
Ранее главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби говорил, что хотел бы сохранить Колуилла, и сейчас клуб с "Амекс" выдвинул свое предложение насчет 20-летнего англичанина.
"Брайтон" предложил за Колуилла рекордные для своего клуба 30 млн. фунтов, за которые ранее "чайки" согласовали переход нападающего Жоао Педро из "Уотфорда", однако "Челси" ответил отказом, сообщает Sky Sports.
Новоиспеченный наставник "Челси" Маурисио Почеттино является большим поклонником таланта Колуилла и планирует доверять Леви в следующем сезоне.
01.06.2023 13:00
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очередные обои с галлахерами, потом уйдет раза в 3 дешевле
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Брайтон проявил неуважение,оценив нового Терри в какие-то жалкие 30 миллионов.Теперь точно Кайседо у них заберём,теперь это вопрос принципа,Боэлян газуй.
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