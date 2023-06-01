Почему Почеттино — идеальный вариант для "Челси"

Маурисио Почеттино был официально назван новым менеджером "Челси". Именно он попытается привести к единому знаменателю вавилонское столпотворение игроков, приобретенных за последние два трансферных окна "Челси". На бумаге союз аргентинца и "Челси" выглядит идеальным, даже с учетом его прошлого в Париже и Северном Лондоне.

На первый взгляд, Маурисио Почеттино очень рискует, приходя в клуб, в котором в прошлом сезоне провалились сразу три менеджера. Но этот союз имеет смысл, несмотря на связь аргентинца с "Тоттенхэмом" — принципиальным соперником "синих".



Некоторые болельщики "Тоттенхэма" будут огорчены таким решением Почеттино, но в оправдание Маурисио говорит то, что он так и не дождался приглашения от Даниэля Леви, а сидеть без работы уже не может, так как тренеров, делающих паузу в работе больше года, потихоньку забывают на рынке труда.



"Челси" и Почеттино нуждаются в восстановлении репутации



Предполагалось, что в конце первого полноценного сезона Тодда Бели и Бехдада Эгбали у руля "Челси" в клубе все сильно изменится — особенно, после щедрых трат двух последних трансферных окон. Но вместо того, чтобы бороться за трофеи, "синие" финишировали на позорном для них 12-м месте, в более чем 30 очках от лидера.



Маурисио Почеттино находится в схожем с "Челси" положении после ухода из ПСЖ год назад — ему нужно реанимировать свою карьеру и восстановить репутацию, которая была подмочена в Париже и в заключительные полсезона в "Тоттенхэме".



Сейчас Почеттино нельзя считать топ-менеджером, присоединившимся к топ-клубу, но, может, в этом сиюминутном союзе как раз и кроется секрет их будущего успеха. Репутация Почеттино была создана на улучшении проблемных команд — и в "Саутгемптон", и "Тоттенхэм" он приходил после не лучших сезонов для этих клубов.



В обоих случаях ему удалось улучшить не только результаты команд, но и игру. "Саутгемптон" при Почеттино выдал лучший свой результат в истории Премьер-Лиги, "Тоттенхэм" — реально сражался за победу в чемпионате и сыграл в финале Лиги Чемпионов. При Почеттино в "Саутгемптоне" и "Тоттенхэме" прогрессировала не только команда, но и отдельные игроки, что очень важно для переполненного сейчас дорогостоящими талантами "Челси".



"Челси" — долгосрочный проект



Это не значит, что Почеттино смог сделать сильнее "Тоттенхэм", как только пришел на "Уайт Харт Лэйн". Сначала он поднял команду лишь с шестого на пятое место и стал еще одним менеджером "шпор", не сумевшим зацепиться за ускользающее место в Лиге Чемпионов. Это был результат, сопоставимый с тем, что выдал Тим Шервуд, уволенный перед приходом аргентинца.



Ключевым для успешной работы Почеттино в Северном Лондоне было то, что ему дали время для формирования команды по своему видению — в конечном счете за пять лет он смог сделать "Тоттенхэм" конкурентоспособным даже в Лиге Чемпионов. Да, в итоге Почеттино так ничего и не выиграл со "шпорами", но для клуба, занимавшегося переездом на новый стадион, период его работы был невероятно удачным и вдохновляющим.



Учитывая ресурсы "Челси" и нацеленность руководства клуба на покупку молодых талантов за любые деньги, Почеттино понадобится меньше времени для улучшения результатов. Также недавно завершившийся сезон и оглушительный провал клуба дает аргентинцу небольшой запас по ожиданиям — требовать от него борьбы за чемпионский титул уместно через два-три года, не раньше.



В 51 год Маурисио — все еще относительно молодой тренер, ему нравится английская культура и местный образ жизни, и он умеет ставить атакующий футбол, который хотят видеть на "Стэмфорд Бридж" нынешние владельцы "Челси". Бели и Эгбали говорили о том, что им нужен менеджер на длительный срок. Грэма Поттера никто бы не уволил, если бы результаты клуба не были настолько катастрофическими. У Почеттино есть предсезонный период, возможность выбирать игроков под себя и избавиться от балласта — у него гораздо больше шансов добиться успеха, да и опыта больше, нежели у Поттера, никогда не работавшего в топ-клубе.



Болельщики не против Почеттино



Бытовало мнение, что глубокая связь Почеттино с болельщиками "Тоттенхэма" станет проблемой при его назначении, но как оказалось, это было немного переоценено. Сыграло свою роль и то, что Почеттино, пребывая без работы почти год, так и не дождался приглашения вернуться к "шпорам", хотя есть информация, что его просили назначить после отставки Антонио Конте лидеры команды.



Таким образом, совесть Почеттино чиста в отношении его обязательств перед болельщиками "Тоттенхэма", которые больше негатива испытывают к Даниэлю Леви, так и не позвавшему аргентинца назад. А болельщики "Челси" относятся с уважением к работе, которую Почеттино проделал в Северном Лондоне, да и стиль его "шпор" очень подошел бы "Челси".



Если Грэма Поттера на "Стэмфорд Бридж" встретили с недоверием, и ему лишь удалось усугубить скепсис своим поведением на пресс-конференциях и результатами команды, то Почеттино — специалист другого уровня, уже работавший в топ-клубе, выводивший свою команду в финал Лиги Чемпионов. Он больше готов к работе в таком клубе, как "Челси", особенно сейчас, когда понимает, что другого шанса вернуться в когорту топ-тренеров может и не быть. Маурисио будет взвешивать каждое слово, каждое свое действие на публике, так как он понимает, что быть менеджером "Челси" непросто.



Игроки хотели Почеттино



С уважением к Почеттино и его репутации относятся не только болельщики "Челси", но и игроки.



Согласно информации от The Telegraph, первые новости о том, что он может приехать, вызвали волнение в раздевалке, и многие члены команды знали о тренерских способностях аргентинца, его мотивационных способностях и навыках управления людьми. С тех пор они, без сомнения, читали о нем больше.



Во время его пребывания в Северном Лондоне было ясно, что игроки Почеттино пробьют за него кирпичную стену, и временами выглядевшими явно немотивированными как под руководством Поттера, так и под руководством временного менеджера Фрэнка Лэмпарда игрокам "Челси" явно нужен именно тот человек, который сможет повести за собой.



Почеттино широко известен как один из хороших парней в футболе, но, в отличие от своего предшественника Поттера, он по-прежнему обладает тем преимуществом, которое вызовет у болельщиков "Челси" гораздо большую симпатию, чем просто вежливость. Поттер считался хорошим парнем, который попал не туда и не соответствовал статусу менеджера "Челси", что в итоге привело к неуважительному отношению к тренеру не только болельщиков, но и игроков.



Почеттино умеет быть мягким и жестким и не похож на плюшевого медвежонка, коим казался болельщикам "Челси" Поттер. Он может тепло общаться с журналистами, но выйти из себя во время игры на боковой линии — а это именно то, чего ждут воспитанные на Моуриньо посетители "Стэмфорд Бридж".



Его опыт тоже многое значит. Хотя нет никаких сомнений в том, какую работу Поттер проделал в "Брайтоне", существовало мнение, что работа в "Челси" была слишком большим скачком на данном этапе его карьеры, и это выглядело так, несмотря на то, что у него не было времени, чтобы изменить ситуацию.



У Почеттино наглядный послужной список на каждом уровне: он поднял "Эспаньол" от борьбы за выживание в середину таблицы, "Саутгемптон" — на новые высоты, "Тоттенхэм" — в финал Лиги Чемпионов, а ПСЖ — к успеху в Лиге 1. Это, конечно, не самое блестящее резюме, которое когда-либо просматривали высокопоставленные лица на "Стэмфорд Бридж", но его репутация опережает его, и он сделал достаточно, чтобы вызывать уважение.



Почеттино умеет работать с молодыми игроками



Одной из отличительных черт успеха Почеттино в "Тоттенхэме" было его умение развивать молодых игроков и делать упор на доморощенные таланты.



Тренер в первую очередь следил за воспитанниками академии и замечательным восхождением к известности Харри Кейна, который до Почеттино был игроком, сдававшимся в аренду. Именно Почеттино сделал звезду из Сона Хен Мина, а Деле Алли наслаждался игрой в футбол только при аргентинце. Также при нем получили свой шанс заиграть в основе воспитанники академии "шпор" Харри Уинкс, Данни Роуз, Райан Мейсон.



Его послужной список в "Тоттенхэме" с молодыми игроками должен быть чрезвычайно обнадеживающим для растущих талантов "Челси", особенно для английских игроков вроде Мейсона Маунта, Нони Мадуэке, Конора Галлахера и Кэрни Чуквуэмеки.



Однако, учитывая, сколько талантов он будет иметь в своем распоряжении, время, проведенное Почеттино в ПСЖ, возможно, должно послужить предупреждением. Там он изо всех сил пытался дать поиграть всем капризным звездам и найти хоть какие-то минуты для молодых игроков. Но в нынешнем "Челси" сенаторов почти не осталось, а все молодые игроки находятся в равных условиях.



У "Челси" не было другого выбора



На самом деле, хоть "Челси" и проводил переговоры с несколькими кандидатами, Почеттино был для клуба едва ли не единственным рабочим вариантом.



Бывший босс "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике считался наиболее подходящим для значительной части сторонников клуба, но он отказался от участия после второго раунда переговоров.



Уволенный из "Баварии" Юлиан Нагельсманн поначалу считался явным фаворитом, но он отказался от участия в процессе, по-видимому, раздраженный тем, что "Челси" не остановился на нем без рассмотрения других кандидатов.



Сообщалось, что "Челси" вообще не хотел Нагельсманна, но его самоотвод, несомненно, станет ударом по спортивным директорам Уинстенли и Стюарту, поскольку у них отобрали интересного кандидата, а их и без того ограниченные возможности были сокращены.



Между Почеттино и Нагельсманном есть параллели: немец вывел скромный "Хоффенхайм" из зоны вылета в квалификацию Лиги Чемпионов, а "РБ Лейпциг" — в полуфинал этого турнира в 2019 году. Но его эмоциональный уход из "Баварии", возможно, был предупреждающим знаком о том, что он является нестабильным психологически тренером, а Бели уже работал с Томасом Тухелем и мог видеть недостатки такого типажа.



Если не учитывать Луиса Энрике, получается, что Почеттино был единственным из оставшихся реальных кандидатов. Пойти в "Челси" сейчас согласится далеко не каждый топ-менеджер, и тот же Зидан, работавший только в зоне собственного комфорта на "Сантьяго Бернабеу", не рассматривался всерьез даже журналистами. Почеттино и "Челси" схожи в том, что им нужно возвращать свое реноме, и потому этот союз сейчас кажется идеальным.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru