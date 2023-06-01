Джордан: "Антони — дерьмо на 90 миллионов фунтов!"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан жесточайшим образом раскритиковал приобретение "Манчестер Юнайтед" вингера Антони.

Перебравшись в "Юнайтед" из "Аякса" за огромные деньги, Антони довольно посредственным образом провел свой дебютный английский сезон. 23-летний бразилец забил лишь четыре гола в Премьер-Лиге.



На днях Эрик Тен Хаг упрекнул боссов "Юнайтед" за отсутствие поддержки в зимнее трансферное окно, однако Джордан советует главному тренеру "красных дьяволов" вспомнить, из-за кого он вылез за рамки своего бюджета летом.



"Окей, Тен Хаг. Тогда тебе следовало потратить 170 миллионов фунтов в августе и 50 миллионов фунтов в январе. Это бы подошло тебе лучше?"



"Но нет, ты решил сжечь свой бюджет пораньше и потратил 220 миллионов фунтов в летнее окно. И что это тебе дало? Значительная часть этой суммы ушла на Антони".



"Говорят, я предвзят к Антони. Да потому что он дерьмо. Дерьмо на 90 миллионов фунтов!"



"Он словно говорит насчет этих 220 миллионов фунтов: "Спасибо вам за это, но что вы сделали для меня в последнее время? Неудачный январь — не моя вина. Я не сделал Антони лучше, он не проявляет себя, но я заставил вас потратить 90 миллионов фунтов на него". Но он про это умалчивает", — сообщил Джордан talkSPORT.