Джордан: "Антони — дерьмо на 90 миллионов фунтов!"

Антони Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан жесточайшим образом раскритиковал приобретение "Манчестер Юнайтед" вингера Антони.

Перебравшись в "Юнайтед" из "Аякса" за огромные деньги, Антони довольно посредственным образом провел свой дебютный английский сезон. 23-летний бразилец забил лишь четыре гола в Премьер-Лиге.

На днях Эрик Тен Хаг упрекнул боссов "Юнайтед" за отсутствие поддержки в зимнее трансферное окно, однако Джордан советует главному тренеру "красных дьяволов" вспомнить, из-за кого он вылез за рамки своего бюджета летом.

"Окей, Тен Хаг. Тогда тебе следовало потратить 170 миллионов фунтов в августе и 50 миллионов фунтов в январе. Это бы подошло тебе лучше?"

"Но нет, ты решил сжечь свой бюджет пораньше и потратил 220 миллионов фунтов в летнее окно. И что это тебе дало? Значительная часть этой суммы ушла на Антони".

"Говорят, я предвзят к Антони. Да потому что он дерьмо. Дерьмо на 90 миллионов фунтов!"

"Он словно говорит насчет этих 220 миллионов фунтов: "Спасибо вам за это, но что вы сделали для меня в последнее время? Неудачный январь — не моя вина. Я не сделал Антони лучше, он не проявляет себя, но я заставил вас потратить 90 миллионов фунтов на него". Но он про это умалчивает", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Антони, Джордан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. liverbro 01.06.2023 11:42 # liverbro
    Есть правда в его словах, но нельзя так резко высказываться в адрес людей. Сгорел дурак

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  2. narcot 01.06.2023 11:35 # narcot
    ща фатимуля пояснит, что антони не говно :)

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  3. lpool14 01.06.2023 11:04 # lpool14
    "Что ты сделал для меня в последнее время?" отсылка к выступлению Эдди Мерфи 1987 года

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