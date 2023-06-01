Лофтус-Чик согласился перейти в "Милан"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик согласился на переход в "Милан" этим летом.

Лофтус-Чик является одним из нескольких игроков, с которыми новый главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов попрощаться. И в отличие от Мейсона Маунта и Матео Ковачича, Рубен видит свое будущее за пределами Премьер-Лиги.



Как утверждает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, Лофтус-Чик уже дал зеленый свет на свой переход в "Милан".



Сейчас у Лофтус-Чика остается только один год по контракту, поэтому "Милану" будет не так сложно договориться с "Челси" о размере компенсации за Рубена.



Ожидается, что суммы в районе 21 миллиона фунтов будет достаточно, чтобы убедить "синих" отпустить 27-летнего англичанина, который в этом сезоне отметился 19 появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.