Женщина возглавила мужскую команду U-18 "Лестера"

Тренером мужской юношеской команды "Лестера" U-18 была назначена женщина Лидия Бэдфорд.

И хотя об этом пока не объявлено официально, Daily Mirror уверяет, что назначение 35-летней Бэдфорд утверждено, называя это "историческим решением".



Назначение Бэдфорд становится новой вехой в истории тренерской профессии. До Лидии еще никто из женщин не занимал столь высокую должность в мужском виде спорта, если говорить о тренерах.



Бэдфорд еще в 2019 году получила тренерскую лицензию УЕФА категории Pro. Прежде Лидия поработала с женскими юношескими сборными Англии различных возрастов: U-15, U-16 и U-17.



Бэдфорд уже имеет опыт работы в "Лестере", где она на протяжении 12 месяцев тренировала женскую команду "лис", избежав вылета из высшего дивизиона в сезоне 2021/22.



Добавим, предыдущим местом работы Бэдфорд был "Арсенал". Заключительные три месяца сезона 2022/23 Лидия провела в качестве ассистента шведа Йонаса Эйдевалла. Из Северного Лондона ее отпустили с наилучшими пожеланиями на новом поприще.