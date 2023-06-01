Фред недоволен тем, сколько играл в этом сезоне

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред признался, что недоволен дефицитом игрового времени в этом сезоне.

В этом сезоне Фред сыграл 55 матчей за "Юнайтед" и все еще может принять участие в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу.

Однако только на 22 из них Фред выходил в стартовом составе, и эта ситуация не устраивает 30-летнего бразильца, называемого трансферной целью "Фулхэма".

"Что касается моей собственной игры, то, убежден, я играл хорошо, хотя я бы хотел провести больше минут на поле. Думаю, когда я находился на поле, то оправдывал ожидания и помогал команде добиваться успеха", — сообщил Фред FourFourTwo.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2023 08:00

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