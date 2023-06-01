"Арсенал" решил отложить уход Джаки

"Арсенал" решил отсрочить уход Гранита Джаки из клуба, пока не найдет замену швейцарскому полузащитнику.

Ранее в мае 30-летний Джака сообщил, что объявит о своем будущем до окончания сезона Премьер-Лиги. Предполагалось, что Гранит подтвердит свой переход в "Байер" за 13 миллионов фунтов, но этого так и не случилось.



Теперь отъезд Джаки в Леверкузен и вовсе оказался под вопросом. Как утверждает Kicker, главный тренер "Арсенала" Микель Артета отпустит Гранита, только когда обзаведется другим полузащитником.



С переходом в "Арсенал" связывают Деклана Райса из "Вест Хэма", Мойсеса Кайседо из "Брайтона", Мейсона Маунта из "Челси" и Илкая Гюндогана из "Манчестер Сити", но ни к одному из этих приобретений "канониры" не близки.



Добавим, продажа Джаки все равно выглядит вероятной, несмотря на то, что Гранит едва провел свой самый успешный сезон за "Арсенал" в плане голов, отличившись 16 раз во всех соревнованиях. Дело в том, что от контракта швейцарца остается только один год.