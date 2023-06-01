Маунт согласовал контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Челси" Мейсоном Маунтом.

На протяжении последних месяцев "Челси" безуспешно пытался склонить Маунта к продлению истекающего через год контракта, но даже вмешательства совладельца клуба Тодда Бели оказалось недостаточно.



В данный момент нет никаких сомнений, что Маунт покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. Ранее Мейсона сватали в "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл", но похоже на то, что 24-летний игрок сборной Англии продолжит карьеру в "Юнайтед".



Как сообщает The Telegraph, Маунт уже договорился с "Юнайтед", и своим следующим шагом "красные дьяволы" должны сделать предложение "Челси" о покупке Мейсона.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с самого начала был уверен, что может заманить Маунта на "Олд Траффорд", и в итоге Мейсон дал свое согласие на переход к "дьяволам". Теперь все зависит от достижения компромисса двумя клубами.