Маунт согласовал контракт с "Юнайтед"

Мейсон Маунт "Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с полузащитником "Челси" Мейсоном Маунтом.

На протяжении последних месяцев "Челси" безуспешно пытался склонить Маунта к продлению истекающего через год контракта, но даже вмешательства совладельца клуба Тодда Бели оказалось недостаточно.

В данный момент нет никаких сомнений, что Маунт покинет "Стэмфорд Бридж" этим летом. Ранее Мейсона сватали в "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл", но похоже на то, что 24-летний игрок сборной Англии продолжит карьеру в "Юнайтед".

Как сообщает The Telegraph, Маунт уже договорился с "Юнайтед", и своим следующим шагом "красные дьяволы" должны сделать предложение "Челси" о покупке Мейсона.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг с самого начала был уверен, что может заманить Маунта на "Олд Траффорд", и в итоге Мейсон дал свое согласие на переход к "дьяволам". Теперь все зависит от достижения компромисса двумя клубами.


Метки Манчестер Юнайтед, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2023 06:00

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  1. bangladesh 01.06.2023 06:12 # bangladesh
    Михуил пили новость про то как бывший тренер пенсов въебал финал ЛЕ оЁ-Ёй

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  2. high-malvern 01.06.2023 06:08 # high-malvern
    Иуда.

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