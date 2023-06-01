Туре хочет стать главным тренером

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре заявил, что хочет стать главным тренером.

Будучи игроком, Туре провел восемь успешных сезонов за "Сити". За это время Яя завоевал три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, два Кубка Лиги и Суперкубок Англии.



С августа 2022 Туре имеет место в штате академии "Тоттенхэма". Параллельно 39-летний ивуариец получает тренерскую лицензию УЕФА категории Pro и ставит перед собой цель попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.



"Когда я завершил игровую карьеру, то чувствовал себя опустошенным".



"Я не мог смириться с уходом из футбола, и у меня не было понятия, что мне делать дальше. Но я хотел что-нибудь вернуть футболу. И после тренерских курсов в "Тоттенхэме" я снова полюбил футбол".



"Я обожаю делать то, что делаю в "Тоттенхэме", но теперь я чувствую, что мне нужен новый вызов. Я мечтаю однажды стать главным тренером".



"Жизнь непредсказуема — возможно, однажды я повстречаю "Манчестер Сити", — сообщил Туре The Times.