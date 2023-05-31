Тилеманс подтвердил свой уход из "Лестера"

Полузащитник Юри Тилеманс подтвердил свой уход из покинувшего Премьер-Лигу "Лестера".

Тилеманс выступал за "Лестер" после своего перехода из "Монако" в январе 2019. Сперва Юри присоединился к "лисам" на правах аренды, но сразу же начал себя проявлять и был выкуплен за 32 миллиона фунтов.



С тех пор Тилеманс успел выиграть с "Лестером" Кубок Лиги, забив единственный гол в финальном матче против "Челси" в мае 2021.



В этом сезоне Тилеманс забил три гола и отдал две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги, и этого оказалось недостаточно, чтобы "лисы" избежали вылета в Чемпионшип.



Контракт Тилеманса с "Лестером" истекает в конце июня, и сегодня 26-летний бельгиец лично подтвердил, что покидает "Кинг Пауэр" свободным агентом.



Предполагается, что пока Тилеманс не выбрал себе новое пристанище, однако со статусом свободного агента Юри не составит труда найти себе клуб в Премьер-Лиге.