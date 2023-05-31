Агент Райи пригрозил "Брентфорду"

Агент голкипера Давида Райи пригрозил "Брентфорду", что его клиент готов уйти свободным агентом через год.

За последнее время главный тренер "Брентфорда" Томас Франк уже дважды говорил, что Райя доступен для трансфера, но только за 40 миллионов фунтов.



Агент Хауме Мунелл считает такую цену завышенной, учитывая истекающий через год контракт Райи, и предупреждает, что "пчелы" могут ничего не получить за 27-летнего испанца.



"Если "Брентфорд" не понизит ценник за Давида Райю этим летом, мы будем готовы уйти свободным агентом через год", — сообщил Мунелл журналисту Фабрицио Романо.