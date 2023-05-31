"Сити" начал переговоры о покупке Ковачича

Матео Ковачич "Манчестер Сити" начал переговоры о покупке полузащитника "Челси" Матео Ковачича.

В данный момент "Челси" находится в очень уязвимой ситуации из-за чересчур раздутого состава и проблем с соблюдением правил финансового фейр-плей.

Также нельзя забывать, что от действующего контракта Ковачича остается только один год, и речи о новой сделке даже не идет. Поэтому "синие" не будут стоять на пути у Матео.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Сити" уже несколько дней разговаривает с лагерем Ковачиса, обсуждая условия личного контракта.

Добавим, за пять сезонов на "Стэмфорд Бридж" 29-летний хорват выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира.

Покупка Ковачича помогла бы "Сити" подстраховать себя на случай ухода Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы.


Метки Ковачич, Манчестер Сити, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 21:00

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