Далот связал свое будущее с МЮ до 2028 года

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот заключил со своим клубом новый контракт до 2028 года.

Этот новый пятилетний контракт Далота также подразумевает опцию продления на 12 месяцев, как следует из официального заявления клуба с "Олд Траффорд".



Далот, чей предыдущий контракт истекал уже через один год, выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Порту" летом 2018, за это время сыграв 10 матчей во всех соревнований.



24-летний португалец только в этом сезоне утвердился в качестве основного игрока "Юнайтед", сыграв 42 матча.



"Играть за "Манчестер Юнайтед" — одна из самых высоких почестей, которые могут быть в футболе".



"Мы пережили кое-какие великолепные моменты за последние пять лет, я так сильно вырос, а моя страсть к этому невероятному клубу только усилилась со дня моего перехода".



"Как группа игроков, прямо сейчас все мы чувствуем, что находимся в начале особенного пути".



"Я могу заверить нас, что я буду неустанно посвящать себя тому, чтобы помогать этой группе достигать своих целей и чтобы фанаты гордились этой командой", — сообщил Далот.