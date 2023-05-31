"Тоттенхэм" предпочитает Постекоглу

Анге Постекоглу Анге Постекоглу из "Селтика" стал наиболее предпочтительным кандидатом "Тоттенхэма" на вакантную должность главного тренера.

Постекоглу сватали в "Тоттенхэм" и раньше, однако тогда имя Анге называлось среди многих других специалистов, включая Арне Слота, Луиса Энрике, Венсана Компани, Роберто Де Дзерби и Марку Силвы.

Тем или иным образом, но почти все эти варианты отпали, и после провала переговоров со Слотом, который предпочел заключить новый контракт с "Фейеноордом", "Тоттенхэм" решил сосредоточить свое внимание на Постекоглу.

В данный момент Постекоглу находится на пороге требла. "Селтик" уже выиграл местную Премьер-Лигу и Кубок Лиги, а в субботу сразится с "Инвернессом" в финале Кубка Шотландии.

Ожидается, что уже на следующей неделе президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви начнет переговоры с 57-летним австралийцем.


Метки Постекоглу, Селтик, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 18:00

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  1. narcot 31.05.2023 18:09 # narcot
    правильной дорогой идёте, товарищи)

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  2. true-manc 31.05.2023 18:03 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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