"Астон Вилла" объявила о расставании с Янгом

Эшли Янг "Астон Вилла" объявила о расставании с крайним защитником Эшли Янгом по истечении контракта в конце июня.

Ранее поиграв за "Виллу" с 2007 по 2011 год, летом 2021 Янг вернулся в бирмингемский клуб из "Интера" в качестве свободного агента.

В этом сезоне 37-летний англичанин сыграл 32 матча за "Виллу" во всех соревнованиях, включая 23 выхода в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.

Отметим, что сам Янг хотел остаться на "Вилла Парк", о чем он сообщил после победы 2:1 над "Брайтоном" в заключительном туре Премьер-Лиги, однако главный тренер Унаи Эмери решил отказаться от услуг ветерана.


Метки Астон Вилла, Янг

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 634

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Последние комментарии:




  1. chop 31.05.2023 17:50 # chop
    Птичка покакала ему в рот, не забуду лол

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  2. narcot 31.05.2023 17:11 # narcot
    не забудем дубль арсосалу в том самом матче

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  3. suddenly 31.05.2023 17:06 # suddenly
    Вот и усиление для Ливерпуля :)

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