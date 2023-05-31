"Астон Вилла" объявила о расставании с Янгом
"Астон Вилла" объявила о расставании с крайним защитником Эшли Янгом по истечении контракта в конце июня.
Ранее поиграв за "Виллу" с 2007 по 2011 год, летом 2021 Янг вернулся в бирмингемский клуб из "Интера" в качестве свободного агента.
В этом сезоне 37-летний англичанин сыграл 32 матча за "Виллу" во всех соревнованиях, включая 23 выхода в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно, чтобы заслужить новую сделку.
Отметим, что сам Янг хотел остаться на "Вилла Парк", о чем он сообщил после победы 2:1 над "Брайтоном" в заключительном туре Премьер-Лиги, однако главный тренер Унаи Эмери решил отказаться от услуг ветерана.
31.05.2023 17:00
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