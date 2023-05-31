Судьба Эллардайса в "Лидсе" решится завтра
Судьба главного тренера "Лидса" Сэма Эллардайса решится в четверг во время встречи с боссами клуба.
Напомним, Эллардайс возглавил "Лидс" на четыре заключительных матча сезона, но не смог предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги, набрав лишь одно очко.
Эллардайс уже подтвердил, что открыт к работе в Чемпионшипе, если клуб предпримет определенные шаги по обновлению состава. По слухам, Большой Сэм произвел хорошее впечатление на игроков команды.
Daily Mail не ожидает, что Эллардайс останется в "Лидсе" на следующий сезон, однако ясность насчет этого наступит только завтра, когда 68-летний англичанин встретится с исполнительным директором клуба Ангусом Киннэйром.
31.05.2023 16:00
Просмотров: 206
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: