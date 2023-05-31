"Арсеналу" не удается договориться с Салиба о новом контракте

Вильям Салиба "Арсеналу" не удается договориться со своим защитником Вильямом Салиба о новом контракте.

Проведя три предыдущих сезона в аренде, Салиба только в этой кампании дебютировал за "Арсенал" и сразу же утвердился ключевым игроком команды Микеля Артеты.

Как раз после травмы спины Салиба в марте "Арсенал" резко сбавил обороты и в итоге упустил титул Премьер-Лиги, что продемонстрировало важность Вильяма для "канониров".

В данный момент у Салиба остается только один год по контракту с зарплатой в 40,000 фунтов в неделю, и за ситуацией вокруг 22-летнего француза внимательно наблюдает ПСЖ.

Как утверждает The Sun, "Арсенал" готов увеличить зарплату Салиба втрое — до 120,000 фунтов в неделю. Однако Вильяму этого мало, и "канониры" находятся в шоке от требований своего защитника.

В данный момент стороны ничуть не близки к компромиссу, и если дело не сдвинется с мертвой точки, "Арсенал" может быть вынужден продать Салиба уже этим летом.


Метки Арсенал, контракты, Салиба

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 15:00

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