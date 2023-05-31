"Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "РБ Лейпциг"
"Ливерпуль" отклонил предложение "РБ Лейпциг" о покупке вингера Фабиу Карвалью.
Приняв участив в 10 из первых 11 матчей этого сезона Премьер-Лиги, затем Карвалью сыграл лишь 11 минут за "Ливерпуль" в рамках чемпионата.
На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "красных" Юрген Клопп допустил, что Фабиу может быть отправлен за практикой на следующий сезон.
Как сообщает The Guardian, в данный момент уход Карвалью в аренду является приоритетным вариантом для "Ливерпуля", поэтому предложение "РБ Лейпциг" было отклонено.
В крайнем случае "Ливерпуль" готов рассмотреть возможность продажи 20-летнего португальца, способного сыграть вингера или атакующего полузащитника, с опцией обратного выкупа.
31.05.2023 14:00
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Последние комментарии:
> сыграл лишь 11 минут за "Ливерпуль" в рамках чемпионата.
трансферное усиление уровня лузерх*йня
а потом безмозглая скузня плачет, что у них скамейки нет, хотя человек 10 таких карваль накупили)))
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