"Ливерпуль" отказался продать Карвалью в "РБ Лейпциг"

"Ливерпуль" отклонил предложение "РБ Лейпциг" о покупке вингера Фабиу Карвалью.

Приняв участив в 10 из первых 11 матчей этого сезона Премьер-Лиги, затем Карвалью сыграл лишь 11 минут за "Ливерпуль" в рамках чемпионата.



На своей пресс-конференции в пятницу главный тренер "красных" Юрген Клопп допустил, что Фабиу может быть отправлен за практикой на следующий сезон.



Как сообщает The Guardian, в данный момент уход Карвалью в аренду является приоритетным вариантом для "Ливерпуля", поэтому предложение "РБ Лейпциг" было отклонено.



В крайнем случае "Ливерпуль" готов рассмотреть возможность продажи 20-летнего португальца, способного сыграть вингера или атакующего полузащитника, с опцией обратного выкупа.