"Брентфорд" приобрел Флеккена

"Брентфорд" объявил о приобретении голкипера "Фрайбурга" Макрка Флеккена. Трансфер оценивается в 11 миллионов фунтов.

Флеккен согласовал контракт до 2027 года и становится первым новичком команды Томаса Франка в летнее трансферное окно.



Сезон 2022/23 получился по-настоящему особенным для Флеккена, который сохранил свои ворота на замке 13 раз в 34 матчах Бундеслиги и стал лучшим голкипером дивизиона по этому показателю. А "Фрайбург" финишировал на пятом месте.



За сборную Голландии Флеккен провел четыре матча после своего дебюта в марте 2022, пока не потерпев ни одного поражения на международном уровне.



Покупка Флеккена является страховкой для "Брентфорда" на случай ухода первого номера Давида Райи, от контракта которого остается один год и который оценивается "пчелами" в 40 млн. фунтов.