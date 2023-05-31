"Тоттенхэм" уверен, что Кейн останется

"Тоттенхэм" уверен, что нападающий Харри Кейн останется в клубе на следующий сезон.

Кейн считается целью номер один "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, а также Харри сватают в "Баварию" и "Реал".



Однако президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви исключает продажу своего лучшего игрока кому-либо из конкурентов по Премьер-Лиге и верит, что Харри не покинет клуб летом, утверждает talkSPORT.



Вместе с тем Леви предстоит уладить контрактную ситуацию Кейна, потому что действующее соглашение 29-летнего капитана сборной Англии истекает уже через год.



Добавим, в этом сезоне Кейн забил 30 голов за "Тоттенхэм" в чемпионате и вышел на второе место в споре бомбардиров Премьер-Лиги всех времен, однако "шпорам" этого оказалось недостаточно для попадания в еврокубки.