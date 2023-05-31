Шмадтке заверил, что Клопп сохранит контроль над трансферами "Ливерпуля"
Заступающий на должность спортивного директора "Ливерпуля" Йорг Шмадтке заявил, что главный тренер "красных" Юрген Клопп сохранит контроль над трансферами клуба.
Во вторник "Ливерпуль" объявил, что с 1 июня Шмадтке приступит к исполнению обязанностей спортивного директора клуба.
По словам Шмадтке он будет давать рекомендации Клоппу и согласовывать трансферы, но выбирать потенциальных новичков для "Ливерпуля" по-прежнему будет Юрген.
"В Англии влияние тренера на трансферы больше, чем в Германии, где спортивный директор контролирует все".
"Приоритеты устанавливает Юрген Клопп. Мы организуем под него команду дата-аналитиков, скаутов и так далее, а уже он может выбирать из списка игроков, с кем он хочет работать".
"Затем я буду согласовывать трансферы с ответственными департаментами в клубе. В конце концов владельцы должны быть довольны инвестициями".
"Если мы понравимся друг другу, мы сможем продлить наше сотрудничество за пределы трансферного окна. Давайте посмотрим. Затем станет видно, продолжим мы или нет", — сообщил Шмадтке Sport1.
31.05.2023 11:00
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КНЯЗИ!!!
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