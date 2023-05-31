Шмадтке заверил, что Клопп сохранит контроль над трансферами "Ливерпуля"

Юрген Клопп и Йорг Шмадтке Заступающий на должность спортивного директора "Ливерпуля" Йорг Шмадтке заявил, что главный тренер "красных" Юрген Клопп сохранит контроль над трансферами клуба.

Во вторник "Ливерпуль" объявил, что с 1 июня Шмадтке приступит к исполнению обязанностей спортивного директора клуба.

По словам Шмадтке он будет давать рекомендации Клоппу и согласовывать трансферы, но выбирать потенциальных новичков для "Ливерпуля" по-прежнему будет Юрген.

"В Англии влияние тренера на трансферы больше, чем в Германии, где спортивный директор контролирует все".

"Приоритеты устанавливает Юрген Клопп. Мы организуем под него команду дата-аналитиков, скаутов и так далее, а уже он может выбирать из списка игроков, с кем он хочет работать".

"Затем я буду согласовывать трансферы с ответственными департаментами в клубе. В конце концов владельцы должны быть довольны инвестициями".

"Если мы понравимся друг другу, мы сможем продлить наше сотрудничество за пределы трансферного окна. Давайте посмотрим. Затем станет видно, продолжим мы или нет", — сообщил Шмадтке Sport1.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы, Шмадтке

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 11:00

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