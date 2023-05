Светская хроника за среду

Харри Кейн и Неймар хотят в "Манчестер Юнайтед". Мануэль Угарте выбирает "Челси". У Ромелу Лукаку роман с американской рэпершей. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер примет решение насчет своего будущего до конца следующей недели. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" нацелился на полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Ману Коне, оцениваемого в 35 миллионов фунтов. (Bild)



Голкипер "Порту" Диогу Кошта направляется в "Манчестер Юнайтед". (Daily Mirror)



Нападающий Харри Кейн рассматривает только "Юнайтед" на случай своего ухода из "Тоттенхэма". (The Sun)



Нападающий Неймар считает, что у него нет будущего в ПСЖ, и хочет перейти в "Юнайтед". (Foot Mercato)



"Манчестер Сити" и "Арсенал" проявляют интерес к 19-летнему нападающему "Лидса" Вильфреду Ньонто. (Calciomercato)



"Арсенал", "Астон Вилла", ПСЖ и "Милан" сражаются за вингера "Реала" Марко Асенсио, который вскоре станет свободным агентом. (Thr Sun)



Защитник "Реал Вальядолид" Иван Фреснеда получил заманчивое предложение от "Арсенала". (Bild)



"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" сражаются за звезд "Лестера" Джеймса Мэддисона и Харви Барнса. (The Sun)



Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби обещал полузащитнику Мойсесу Кайседо, что тот сможет уйти летом. На 21-летнего эквадорца претендуют три клуба, включая "Челси". (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Спортинга" Мануэль Угарте предпочитает перейти в "Челси". (Record)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте является целью для клубов из Саудовской Аравии. (Fabrizio Romano)



"Милан" близок к компромиссу с полузащитником "Челси" Рубеном Лофтус-Чиком насчет условий личного контракта. (Fabrizio Romano)



"Ювентус" лидирует в борьбе за вингера "Челси" Кристиана Пулишича, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



"Тоттенхэм" выбирает главного тренера из Анге Постекоглу, Рубена Аморима и Луиса Энрике. (Daily Mail)



Звезды "Лидса" хотят, чтобы Сэм Эллардайс остался главным тренером, но боссы клуба предпочитают пригласить Стивена Джеррарда. (The Sun)



Совладелец "Лидса" Андреа Радриццани согласовал покупку итальянской "Сампдории". (The Athletic)



Американская рэперша Megan Thee Stallion и нападающий "Челси" Ромелу Лукаку начали встречаться. Парочку заметили держащимися за руки на свадьбе Лаутаро Мартинеса. (TMZ)