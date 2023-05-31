"Юнайтед" не будет выкупать Забитцера

"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет выкупать полузащитника Марселя Забитцера у "Баварии".

Как и нападающий Ваут Вегхорст, Забитцер присоединился к "Юнайтед" в январе на правах рассчитанной до конца сезона аренды.



Однако ни тот, ни другой не сделал достаточно, чтобы заслужить постоянный контракт с "Юнайтед", и после окончания сезона Вегхорст вернется в "Бернли", а Забитцер — в "Баварию", сообщает Daily Mail.



В отличие от Вегхорста, Забитцер не имеет шансов сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" в ближайшую субботу. Дело в том, что ранее в мае Марсель получил травму мениска.



Добавим, всего Забитцер сыграл 18 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях. 29-летний австриец отметился тремя голами за команду Эрика Тен Хага, включая дубль против "Севильи" в 1/4 финала Лиги Европы.