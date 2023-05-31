Закариа не останется в "Челси"

Полузащитник Денис Закариа стал очередным игроком, которому не нашлось места в планах нового главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино.

Этот сезон Закариа провел в "Челси" на правах аренды из "Ювентуса", причем при заключении сделки лондонский клуб получил опцию выкупа Дениса за 27 миллионов фунтов.



Закариа два месяца ожидал своего дебюта за "Челси", провел несколько неплохих матчей, но основным игроком на "Стэмфорд Бридж" так и не стал.



Несмотря на неопределенность с будущим других полузащитников в лице Мейсона Маунта, Нголо Канте, Матео Ковачича и Рубена Лофтус-Чика, Почеттино решил не выкупать Закариа.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, летом 26-летний швейцарец вернется в "Ювентус", а уже затем решит, как ему быть дальше.