LMA признала Гвардиолу Тренером Года

Хосеп Гвардиола Ассоциация тренеров (League Managers Association) признала Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" Тренером Года.

В отличие от звания лучшего тренера Премьер-Лиги по итогам сезона, которое тоже досталась Гвардиоле, Тренера Года по версии LMA определяют сами наставники команд всех дивизионов.

И коллеги по тренерскому цеху признали Гвардиолу лучшим. Таким образом, Хосеп берет награду, носящую имя легенды "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, третий раз в своей карьере (также в 2017/18 и 2020/21).

В этом сезоне Гвардиола привел "Сити" к третьему подряд титулу Премьер-Лиги. Однако "горожане" не спешат уходить на каникулы, потому что впереди их ожидают финалы Кубка Англии и Лиги Чемпионов.

Добавим, в шорт-листе на звание Тренера Года по версии LMA также были Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Эдди Хау из "Ньюкасла", Венсан Компани из "Бернли" и Стивен Шумахер из "Плимута". Двое последних выиграли Чемпионшип и Лигу Один со 101 очком, соответственно.


Метки LMA, Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 31.05.2023 07:11 # chelsiukpro
    Соглашусь с этим! Лучший тренер! Педант своего дела.

    (ответить)

  2. high-malvern 31.05.2023 06:32 # high-malvern
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: