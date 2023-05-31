LMA признала Гвардиолу Тренером Года

Ассоциация тренеров (League Managers Association) признала Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" Тренером Года.

В отличие от звания лучшего тренера Премьер-Лиги по итогам сезона, которое тоже досталась Гвардиоле, Тренера Года по версии LMA определяют сами наставники команд всех дивизионов.



И коллеги по тренерскому цеху признали Гвардиолу лучшим. Таким образом, Хосеп берет награду, носящую имя легенды "Манчестер Юнайтед" сэра Алекса Фергюсона, третий раз в своей карьере (также в 2017/18 и 2020/21).



В этом сезоне Гвардиола привел "Сити" к третьему подряд титулу Премьер-Лиги. Однако "горожане" не спешат уходить на каникулы, потому что впереди их ожидают финалы Кубка Англии и Лиги Чемпионов.



Добавим, в шорт-листе на звание Тренера Года по версии LMA также были Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Эдди Хау из "Ньюкасла", Венсан Компани из "Бернли" и Стивен Шумахер из "Плимута". Двое последних выиграли Чемпионшип и Лигу Один со 101 очком, соответственно.