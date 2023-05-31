Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу за шесть последних лет, хотя львиную долю кампании "горожане" провели за спиной у "Арсенала".

Гвардиола берет эту награду уже в четвертый раз, ранее становясь ее обладателем в других чемпионских сезонах: 2017/18, 2018/19 и 2020/21.

Таким образом, по количеству этих наград Гвардиола обходит Арсена Венгера и Жозе Моуриньо (по 3). Впереди только сэр Алекс Фергюсон с 11 призами лучшему тренеру Премьер-Лиги по итогам сезона.

Помимо Гвардиолы, на звание лучшего тренера в этом сезоне также были номинированы Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Марку Силва из "Фулхэма".

"Я доволен, это невероятная честь. Я обещаю вам, что в следующем сезоне мы снова будем сражаться, ценя эту лигу как можно выше", — сказал 52-летний испанец.

Хосеп Гвардиола


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, награды, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2023 01:30

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  1. ian 31.05.2023 01:49 # ian
    Зебестофзебест

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  2. bembo 31.05.2023 01:44 # bembo
    Я горжусь русое6сииии, братишки...

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  3. true-manc 31.05.2023 01:42 # true-manc
    Кумир мой, я твой поклонник.
    Лидер мой, я твой сторонник
    Тренер мой, я твой болельщик.
    Мешок мой, я твой плательщик
    Король мой, я твой поданный
    Трудяга мой, я твой умотанный
    Шарлатан мой, я твоя жертва
    Тактик мой, я твоя схема
    Шутник мой, я твой фарсик
    Каталонец мой, я твой барсик.
    Баварец мой, я твоё пиво
    Великий мой, я твоя сила
    Католик мой, я твой крестик
    Мы навсегда с тобой вместе.

    Пеп мой,
    Я ночами плохо сплю,
    Потому что я тебя люблю,
    Потому что я давно, давно тебя люблю...

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  4. true-manc 31.05.2023 01:41 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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