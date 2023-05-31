Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2022/23

Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу за шесть последних лет, хотя львиную долю кампании "горожане" провели за спиной у "Арсенала".



Гвардиола берет эту награду уже в четвертый раз, ранее становясь ее обладателем в других чемпионских сезонах: 2017/18, 2018/19 и 2020/21.



Таким образом, по количеству этих наград Гвардиола обходит Арсена Венгера и Жозе Моуриньо (по 3). Впереди только сэр Алекс Фергюсон с 11 призами лучшему тренеру Премьер-Лиги по итогам сезона.



Помимо Гвардиолы, на звание лучшего тренера в этом сезоне также были номинированы Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Марку Силва из "Фулхэма".



"Я доволен, это невероятная честь. Я обещаю вам, что в следующем сезоне мы снова будем сражаться, ценя эту лигу как можно выше", — сказал 52-летний испанец.



