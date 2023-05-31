Гвардиола — лучший тренер Премьер-Лиги в сезоне 2022/23
Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2022/23.
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги Гвардиола привел "Сити" к пятому титулу за шесть последних лет, хотя львиную долю кампании "горожане" провели за спиной у "Арсенала".
Гвардиола берет эту награду уже в четвертый раз, ранее становясь ее обладателем в других чемпионских сезонах: 2017/18, 2018/19 и 2020/21.
Таким образом, по количеству этих наград Гвардиола обходит Арсена Венгера и Жозе Моуриньо (по 3). Впереди только сэр Алекс Фергюсон с 11 призами лучшему тренеру Премьер-Лиги по итогам сезона.
Помимо Гвардиолы, на звание лучшего тренера в этом сезоне также были номинированы Микель Артета из "Арсенала", Роберто Де Дзерби из "Брайтона", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Эдди Хау из "Ньюкасла" и Марку Силва из "Фулхэма".
"Я доволен, это невероятная честь. Я обещаю вам, что в следующем сезоне мы снова будем сражаться, ценя эту лигу как можно выше", — сказал 52-летний испанец.
31.05.2023 01:30
Просмотров: 172
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Зебестофзебест
(ответить)
Я горжусь русое6сииии, братишки...
(ответить)
Кумир мой, я твой поклонник.
Лидер мой, я твой сторонник
Тренер мой, я твой болельщик.
Мешок мой, я твой плательщик
Король мой, я твой поданный
Трудяга мой, я твой умотанный
Шарлатан мой, я твоя жертва
Тактик мой, я твоя схема
Шутник мой, я твой фарсик
Каталонец мой, я твой барсик.
Баварец мой, я твоё пиво
Великий мой, я твоя сила
Католик мой, я твой крестик
Мы навсегда с тобой вместе.
Пеп мой,
Я ночами плохо сплю,
Потому что я тебя люблю,
Потому что я давно, давно тебя люблю...
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий