Луис Энрике хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике хочет возглавить клуб Премьер-Лиги этим летом.

В начале апреля Энрике посетил Лондон и прошел собеседование в "Челси", однако клуб со "Стэмфорд Бридж" сделал свой выбор в пользу Маурисио Почеттино.



Как сообщает Evening Standard, сейчас Энрике является целью номер один "Наполи" на замену Лучано Спаллетти, однако у самого Луиса другие планы.



"Мы обсуждали это (приглашение Энрике в "Наполи"), но я могу сказать вам, что у него на уме клубы Премьер-Лиги", — сообщил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис Rai Sport.



Добавим, 53-летнего испанца продолжают сватать в "Тоттенхэм", который до сих пор не определился с заменой уволенному Антонио Конте.