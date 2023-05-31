Луис Энрике хочет тренировать в Премьер-Лиге
Бывший наставник "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике хочет возглавить клуб Премьер-Лиги этим летом.
В начале апреля Энрике посетил Лондон и прошел собеседование в "Челси", однако клуб со "Стэмфорд Бридж" сделал свой выбор в пользу Маурисио Почеттино.
Как сообщает Evening Standard, сейчас Энрике является целью номер один "Наполи" на замену Лучано Спаллетти, однако у самого Луиса другие планы.
"Мы обсуждали это (приглашение Энрике в "Наполи"), но я могу сказать вам, что у него на уме клубы Премьер-Лиги", — сообщил президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис Rai Sport.
Добавим, 53-летнего испанца продолжают сватать в "Тоттенхэм", который до сих пор не определился с заменой уволенному Антонио Конте.
31.05.2023 00:05
Просмотров: 92
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: