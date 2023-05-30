Смит-Роу не покинет "Арсенал" летом

Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу не покинет лондонский клуб этим летом.

Из-за проблем со здоровьем сезон 2022/23 оказался почти полностью потерян для Смит-Роу, который сыграл лишь 14 матчей во всех соревнованиях, причем все 14 были выходами на замену.



Несмотря на это, 22-летний англичанин имеет рассчитанный до 2026 года контракт и остается важной частью планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на будущее, утверждает The Athletic.



В последние недели Смит-Роу сватали к бывшему наставнику "Арсенала" Унаи Эмери в "Астон Виллу", однако Артета не только не продаст Эмиля, но даже не позволит ему уйти в аренду.



В "Арсенале" надеются, что стартующий в июне Чемпионат Европы U-21 в Румынии и Грузии поможет Смит-Роу вернуться в форму, и со следующего сезона Эмиль вновь будет блистать в Премьер-Лиге.