Смит-Роу не покинет "Арсенал" летом
Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу не покинет лондонский клуб этим летом.
Из-за проблем со здоровьем сезон 2022/23 оказался почти полностью потерян для Смит-Роу, который сыграл лишь 14 матчей во всех соревнованиях, причем все 14 были выходами на замену.
Несмотря на это, 22-летний англичанин имеет рассчитанный до 2026 года контракт и остается важной частью планов главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на будущее, утверждает The Athletic.
В последние недели Смит-Роу сватали к бывшему наставнику "Арсенала" Унаи Эмери в "Астон Виллу", однако Артета не только не продаст Эмиля, но даже не позволит ему уйти в аренду.
В "Арсенале" надеются, что стартующий в июне Чемпионат Европы U-21 в Румынии и Грузии поможет Смит-Роу вернуться в форму, и со следующего сезона Эмиль вновь будет блистать в Премьер-Лиге.
30.05.2023 22:00
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нужно было сливать етого дцпшника 1,5 года назад, когда у него каждый удар залетал в ворота, - затупили ганнеры
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