Шмадтке не знает бюджет "Ливерпуля" на лето

Йорг Шамдтке Новоиспеченный спортивный директор "Ливерпуля" Йорг Шмадтке признался, что не знает свой трансферный бюджет на лето.

Ранее во вторник "Ливерпуль" объявил, что с 1 июня Шамдтке сменит Джулиана Уорда в роли спортивного директора.

И хотя 59-летнему немцу уже послезавтра выходить на работу, он до сих пор не знает, сколько денег владельцы "Ливерпуля" позволят ему потратить в ближайшее трансферное окно.

"У меня пока нет трансферного бюджета! Серьезно, трансферы — это всегда сложно".

"Когда игрок переходит из A в B, то в большинстве случаев это зависит от небольших деталей, на которые сложно повлиять и которые не связаны с деньгами".

"Например, это касается того, как игрок интегрируется со своей семьей к новому городу, каким будет его роль в команде и как он может наилучшим образом проявлять себя".

"Нужно это учитывать. Суммы, которые связаны с этими трансферами, почти не имеют значения", — сообщил Шмадтке Sport1.


Метки Ливерпуль, Шмадтке

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 30.05.2023 21:08 # high-malvern
    Интересно сколько Шматко из этого бюджета себе в карман положит.

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  2. electric 30.05.2023 21:06 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. gerrard08 30.05.2023 21:05 # gerrard08
    Ну одну большую пачку сухариков и по меньше еще одну, если кто-то не захочет брать большую.

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