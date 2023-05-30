Шмадтке не знает бюджет "Ливерпуля" на лето

Новоиспеченный спортивный директор "Ливерпуля" Йорг Шмадтке признался, что не знает свой трансферный бюджет на лето.

Ранее во вторник "Ливерпуль" объявил, что с 1 июня Шамдтке сменит Джулиана Уорда в роли спортивного директора.



И хотя 59-летнему немцу уже послезавтра выходить на работу, он до сих пор не знает, сколько денег владельцы "Ливерпуля" позволят ему потратить в ближайшее трансферное окно.



"У меня пока нет трансферного бюджета! Серьезно, трансферы — это всегда сложно".



"Когда игрок переходит из A в B, то в большинстве случаев это зависит от небольших деталей, на которые сложно повлиять и которые не связаны с деньгами".



"Например, это касается того, как игрок интегрируется со своей семьей к новому городу, каким будет его роль в команде и как он может наилучшим образом проявлять себя".



"Нужно это учитывать. Суммы, которые связаны с этими трансферами, почти не имеют значения", — сообщил Шмадтке Sport1.