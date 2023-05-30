Шмадтке не знает бюджет "Ливерпуля" на лето
Новоиспеченный спортивный директор "Ливерпуля" Йорг Шмадтке признался, что не знает свой трансферный бюджет на лето.
Ранее во вторник "Ливерпуль" объявил, что с 1 июня Шамдтке сменит Джулиана Уорда в роли спортивного директора.
И хотя 59-летнему немцу уже послезавтра выходить на работу, он до сих пор не знает, сколько денег владельцы "Ливерпуля" позволят ему потратить в ближайшее трансферное окно.
"У меня пока нет трансферного бюджета! Серьезно, трансферы — это всегда сложно".
"Когда игрок переходит из A в B, то в большинстве случаев это зависит от небольших деталей, на которые сложно повлиять и которые не связаны с деньгами".
"Например, это касается того, как игрок интегрируется со своей семьей к новому городу, каким будет его роль в команде и как он может наилучшим образом проявлять себя".
"Нужно это учитывать. Суммы, которые связаны с этими трансферами, почти не имеют значения", — сообщил Шмадтке Sport1.
30.05.2023 21:00
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Последние комментарии:
Интересно сколько Шматко из этого бюджета себе в карман положит.
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КНЯЗЬ!!!
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Ну одну большую пачку сухариков и по меньше еще одну, если кто-то не захочет брать большую.
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