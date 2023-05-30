Марринер завершил судейскую карьеру

Рефери Премьер-Лиги Андре Марринер объявил о завершении судейской карьеры.

Судейская карьера Марринера продлилась 23 года, из которых на 19 Андре отработал в высшем английском дивизионе.



391-м и одновременно последним матчем 52-летнего Марринера в Премьер-Лиге стала победа "Арсенала" над "Вулверхэмптоном" со счетом 5:0 в минувшее воскресенье.



Пиком карьеры Марринера, пожалуй, можно назвать финал Кубка Англии 2014 года, когда "Уиган" шокировал "Манчестер Сити" (1:0). Также Андре засвидетельствовал победу "Манчестер Юнайтед" над "Саутгемптоном" со счетом 3:2 в финале Кубка Лиги в 2017.



Добавим, Марринер также на протяжении девяти лет был в списке арбитров ФИФА.