Марринер завершил судейскую карьеру

Андре Марринер Рефери Премьер-Лиги Андре Марринер объявил о завершении судейской карьеры.

Судейская карьера Марринера продлилась 23 года, из которых на 19 Андре отработал в высшем английском дивизионе.

391-м и одновременно последним матчем 52-летнего Марринера в Премьер-Лиге стала победа "Арсенала" над "Вулверхэмптоном" со счетом 5:0 в минувшее воскресенье.

Пиком карьеры Марринера, пожалуй, можно назвать финал Кубка Англии 2014 года, когда "Уиган" шокировал "Манчестер Сити" (1:0). Также Андре засвидетельствовал победу "Манчестер Юнайтед" над "Саутгемптоном" со счетом 3:2 в финале Кубка Лиги в 2017.

Добавим, Марринер также на протяжении девяти лет был в списке арбитров ФИФА.


Метки Марринер, рефери

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. electric 30.05.2023 21:05 # electric
    Ошибки (или подкуп толстосумами) этого кондома стоили нескольких чемпионств великого ЛФК!

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  2. gameboy 30.05.2023 20:48 # gameboy
    Удалять с поля вообще не виновных типов- тогда он и похоронил свою карьеру, мудак ебаный

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